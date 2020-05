Caterina Balivo, lunedì torna Vieni da me: c'è l'annuncio ufficiale. Come ampiamente anticipato, con l'allentamento delle misure del lockdown, tornano alcuni dei programmi televisivi più amati dagli italiani. Un piccolo passo verso il ritorno ad un qualcosa che possa assomigliare di più a quella che possiamo definire normalità.

CATERINA BALIVO TORNA IL 4 MAGGIO

Ovviamente il programma di Caterina Balivo, interrotto con l'inizio della quarantena, rispetterà tutte le disposizione di sicurezza richieste dal decreto del govern, ma - come altre trasmissioni televisivi - potrà andare in onda, con tutte le precauzioni del caso.

TORNA VIENI DA ME: L'ANNUNCIO UFFICIALE

A dare l'annuncio ufficiale e definitivo del ritorno di Vieni da me è stato proprio l'account ufficiale della trasmissione su twitter, che twittando una bella foto di Caterina Balivo ha dato appuntamento ai telespettatori per lunedì 4 maggio



🚨L’attesa è finita!🚨

Lunedì torna @caterinabalivo con #VieniDaMe 😍

Alle 14 su @RaiUno of course 😉

Non vediamo l’ora! E voi?❤️ pic.twitter.com/DhLH9RME5C — Vieni da me (@vienidameRai) May 1, 2020

A dire il vero, proprio qualche settimana fa, durante una diretta instagram con Tv Sorrisi e Canzoni proprioaveva espresso qualche dubbio su un ritorno in tv din un periodo così difficile per gli italiani. Parlando proprio di un'ipotesi del ritorno del programma aveva detto: «Il clima non è dei migliori. Non so se è il momento giusto, penso non ci sia un clima adatto per il mio programma». Avrà cambiato idea?