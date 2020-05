Vieni da me, Caterina Balivo blocca l'intervista: «Oddio cosa ho in testa?»

Caterina Balivo in diretta a Vieni da me: «Oddio cosa ho in testa?». Fuori programma durante la messa in onda del programma pomeridiano di Rai1. Oggi, durante l'intervista a Francesca Michielin, Caterina Balivo toccandosi la testa si sarebbe accorta di avere "un oggetto non indentificato" sui capelli.

Forse la conduttrice ha pensato a un piccolo insetto e con la sua proverbiale spontaneità ha bloccato l'intervista e ha esclamato: «Oddio cosa ho in testa?». In realtà, si trattava solo di un becchetto rimasto tra i capelli dopo il parrucco fai-da-te in tempo di covid.

Caterina Balivo lo ha mostrato in diretta e tra le risate ha ripreso l'intervista.

Ultimo aggiornamento: 18:31

