Via le mascherine e su le maschere. Da venerdì su Raiuno torna «Il cantante mascherato» prodotto da Endemol Shine Italy e Milly Carlucci non sta nella pelle di mettere in moto la sua allegra e colorata brigata che per sei appuntamenti, ogni venerdì alle 21.25, punterà a divertire l'ambito target familiare in queste settimane che portano verso il Carnevale.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati