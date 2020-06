Caterina Balivo, la tenera foto con il figlio Guido Alberto. Ma i fan notano un dettaglio

Caterina Balivo, la tenera foto con il figlio Guido Alberto. I fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?». Oggi, la conduttrice campana ha postato uno dolce scatto abbracciata al figlioletto. Caterina ha dedicato al piccolo le parole della canzone di Jovanotti Baciami ancora.

«Baciami ancora. Tutto il resto è un rumore lontano. Una stella che esplode ai confini del cielo... Ooh, baciami ancora. Baciami ancora, voglio stare con te, Inseguire con te. Tutte le onde del nostro destino❤️», scrive Caterina nella didascalia.

Immediati i commenti dei fan. «Siete bellissimi». E ancora: «Caterina sei bellissima senza trucco». Ma qualche fan nota un particolare: «Quanti capelli bianchi...». Al momento, la conduttrice non avrebbe risposto all'appunto dei follower. In ogni caso, la foto acqua e sapone fa boom di like.

