Caterina Balivo, i fan contro Vieni da me, lei risponde così: «È stata colpa mia...»

Martedì 18 Settembre 2018, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2018 13:31

risponde alle critiche dei fan sul nuovo programma, che al momento non starebbe raggiungendo i risultati sperati. In una diretta Instagram , la conduttrice ha replicato alla valanga di commenti che le sono piovuti addosso negli ultimi giorni. E nel suo stile schietto e diretto, avrebbe affrontato di petto la questione. «». Ma andiamo con ordine.Caterina lascia Detto Fatto all'apice del successo e inizia l'avventura su Rai1 con Vieni da me. Ma lo share al momento non sarebbe dalla sua parte e i fan scagliano contro di lei . «- scrivono - hai fatto male a cambiare». Tante anche le critiche sul fatto che Vieni da me va in onda allo stesso orario di Detto fatto. Ma questa sarebbe una scelta aziendale, con buona pace degli haters e dei fan più delusi.La Balivo decide di rispondere in una diretta Instagram alle critiche ricevute: «In questi giorni mi avete un po' massacrato - dice - ma risponderò alle critiche costruttive. La televisione ha i suoi tempi, un programma non diventa un successo da un giorno all'altro.a, ci dobbiamo conoscere e io devo fare mio lo studio per farvi sentire a casa. Probabilmente quello che è mancato è il, ho sbagliato io nel non raccontare al meglio. Ma aggiusteremo il tiro».La schiettezza di Caterina Balivo avrebbe fatto colpo sui fan che, durante la diretta Instagram,Share in risalita? Staremo a vedere.