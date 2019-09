Caterina Balivo, il figlio di Alida Chelli a Vieni da me: «Mia madre voleva diventassi un grande artista»

Sabato 14 Settembre 2019, 13:03 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2019 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Simone Annichiarico, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, ha raccontato a Caterina Balivo a “Vieni da me” la sua scelta di lasciare momentaneamente il mondo dello spettacolo. «Non ho detto che voglio tenere la televisione a distanza, è che mi sono accorto, ultimamente, che fermandoti hai tutto il tempo per te e, invece di pensare al profitto, ho pensato a me e così mi sono fermato due anni - ha spiegato Simone - Il sogno di mia madre era che io diventassi un grande artista come lo è stata lei e come lo è stato mio padre».Infatti Simone ha esordito giovanissimo in tv, poi ha continuato a lavorare nello spettacolo e ha recitato un cameo nella fiction dedicata a suo padre. Walter Chiari e Alida Chelli «sono stati insieme 10-11 anni, poi si sono sposati e separati subito dopo. Sono nato quando si erano appena sposati. Ho avuto poco tempo di vederli insieme, ma sono rimasti grandi amici. Io non li ho mai visti litigare». Il nuovo compagno di Alida Chelli è stato poi Pippo Baudo. «Pippo è stato fondamentale anche nella mia vita. Con me è stato fantastico. Con lui io ho legato tantissimo», spiega.