Vieni da Me, Marcella Bella attacca Caterina Balivo: «Queste sono domande stupide»

Martedì 9 Aprile 2019, 09:19 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2019 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, ospite di, attacca la conduttrice Caterina Balivo durante l'intervista in studio. La cantante doveva rispondere ad alcune domande al buio quando Caterina fa una domanda sul matrimonio della Bella. La Balivo fa un riferimento alle critiche e al fatto che lui le ha regalato uno yacht. «Queste sono le domande stupidine, non le domande al buio. Tu sai perché sono qui Caterina, io sono venuta qui per parlare del 15 aprile quando farò una serata speciale dove registrerò un disco, cosa c'entra mio marito. Mi sono spostata per interesse? Ma che domanda è? Lavoro da 50 anni, il mio interesse per mio marito è solo legato all’amore».Caterina, per salvare la trasmissione, cambia argomento e le fa una domanda su Orietta Berti . Così per fortuna torna il sereno.