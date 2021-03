Caterina Collovati bacchetta Arisa: «Sessista, piange ma chiama dessert l'ex fidanzato. E se lo avesse detto un uomo?»

Qualche giorno fa Arisa, lasciata dal fidanzato Andrea Di Carlo che avrebbe dovuto sposare tra qualche mese, si è lasciata andare ad un duro sfogo con tanto di video in lacrime sui social. Di lui aveva detto: «Non può essere antipasto, primo e secondo, non può essere tutta la cena, ma il dessert»​. Parole che non sono piaciute a Caterina Collovati, che in un post sul suo profilo Instagram ha bacchettato la cantante, reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo.

«Arisa piange, ma non esita a definire il fidanzato un dessert per lei. Ritengo questa un’espressione infelice... - scrive la Collovati nel suo post, corredato da una foto di Arisa che si mostra commossa - E se fosse stato un uomo a definire così l’importanza di una fidanzata? Avremmo trovato scandaloso il termine se non addirittura sessista tanto per cambiare. Per una volta sto dalla parte del maschio».

Già lo scorso agosto la Collovati aveva avuto da ridire su Arisa, quando quest'ultima postò sui social una sua foto in bikini, con il seno prosperoso e qualche 'rotolino' in vista, per far capire che non si vergognava affatto del suo corpo e di qualche (pochi) chilo in più. «La moda del poitically correct ha rimbambito tutti... body positivity e balle varie, che noia! - scriveva Caterina - Ciò che balza all’occhio in questa foto non sono i rotolini di ciccia di Arisa che trovo anche divertenti. È quel pube sbattuto in faccia al lettore che mi pare fuori luogo»

Ultimo aggiornamento: 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA