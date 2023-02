C'è posta per te, Alessia Quarto è incinta: su TikTok l'annuncio della ragazza che il marito tradì con la cugina

Alessia Quarto ha ritrovato la felicità dopo C'è Posta per Te. La donna fu chiamata in studio dal marito che le chiedeva perdono dopo averla tradita con la cugina. Il suo uomo aveva avuto una relazione con la parente dopo che Alessia aveva avuto un aborto, cosa che l'aveva fatta soffrire ancora di più. Nel corso del programma alla fine la Quarto chiuse la busta e tempo dopo ha trovato un altro uomo e ora ha annunciato la sua gravidanza.

Poco prima di Natale Alessia aveva confessato di aver ritrovato l'amore. Dopo essersi separata dal marito aveva incontrato un altro uomo, aveva ritrovato la fiducia nell'amore e sognava di poter creare con lui una famiglia. Così è stato. Sul suo profilo social la Quarto, infatti, ha condiviso la bella notizia di un bambino in arrivo, con tanto di gender reveal. Il piccolo che nascerà sarà un maschietto e stando a quello che si legge, si chiamerà Gennaro.

Alessia sorprese a letto insieme il marito con la cugina, come se non bastasse, a pochi mesi da un aborto per il quale aveva sofferto molto. Nonostante le suppliche di Giovanni chiuse la busta e oggi ha cambiato vita. La sua storia la portò a diventare molto popolare sul web e ancora oggi ci sono molte persone che la seguono e la sostengono per la scelta fatta.