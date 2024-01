C'è posta per te, la mamma abbandona il figlio a 11 anni. Francesco non vuole aprire la busta: «Ho già visto abbastanza»

La storia della signora è una di quelle che si vedono nei film più drammatici. La mamma chiede a C'è posta per te di incontrare suo figlio Francesco che ha abbandonato a 11 anni. «Con mio figlio Francesco ho sbagliato tutto, voglio chiedergli perdono - ha detto la donna -. Ho avuto una vita non facile, ho tante ferite e tanti lividi. Avevo 11 anni quando gli assistenti sociali mi hanno trovato in mezzo alla strada perché mio padre mi dava le botte, poi l'arrivo nella casa di famiglia, anche lì sono stata picchiata e molto altro».

«A 18 anni conosco il papà di Francesco, rimango incinta e partorisco, ma dopo due anni e mezzo ci separiamo e gli assistenti sociali mi portano via mio figlio, affidandolo alla nonna paterna. Io vengo sfrattata e torno a vivere con mia mamma. Continuavo a vedere mio figlio e gli chiedevo sempre se voleva venire a vivere con me. Quando lui ha 11 anni, continua a dirmi che non vuole venire a vivere con me, mi sono arrabbiata e gli ho detto “Ok, rimanici” e sono scomparsa dalla sua vita. Da quando sono diventata mamma per la seconda volta, ho capito cosa vuol dire essere madre, nessuno me lo aveva mai insegnato».

Dopo l'arrivo in studio di Francesco e l'apertura della busta, il giovane appena 18enne ha da subito detto di non voler ascoltare la mamma e neanche di volerla incontrare: «Ho visto abbastanza.

Fino a quattro anni fa volevo vederla, mi mancava, ma ho sentito sua sorella che mi ha detto che ha avuto una figlia e non mi ha mai cercato. Ci sono rimasto male. Sono contento se ha una figlia, ma io volevo sapere perché mi ha lasciato. Oggi non voglio più sapere niente, non ci posso fare nulla».

«Tua mamma ha capito cosa vuol dire essere mamma tardi, molto tardi. Non ha avuto una vita facilissima lei», ha cercato di ribattere Maria De Filippi, ma Francesco ha risposto deciso «Neanche lei mi ha dato una vita facile». Dopo un tenero «ti voglio bene» alla conduttrice, il figlio ha lasciato lo studio. La mamma ha rivelato che non smetterà di cercarlo e che farà di tutto per dimostrargli l'amore che prova per lui. Qualche momento dopo l'uscita dallo studio, il ragazzo ha deciso di voler ascoltare la mamma e Maria De Filippi li fa rientrare, con grande sorpresa di tutti.

Francesco decide a quel punto di ascoltare la mamma per sentire quello che vuole dire. «Ti prego perdonami figlio mio, io ho fatto tanti errori, ma ero una ragazza, ero giovane, ma oggi ho 37 anni e sono una mamma diversa. Perdonami se non hai mai avuto una mamma vicino a te, io ringrazio di fronte a tutti i tuoi nonni e tuo papà per averti cresciuto e fatto quello che io non ho mai fatto», ha detto la mamma in cerca del perdono del figlio che, con le lacrime agli occhi non riesce ad alzare lo sguardo.

Maria De Filippi mostra al ragazzo l'album di foto nel tentativo di mostrare a Francesco che l'amore della mamma non è mai svanito e che il suo pensiero è sempre stato rivolto a lui. Il ragazzo ha voluto precisare che «avrebbe dovuto chiedere scusa ai nonni prima, la vita è stata troppo difficile a quell'età».

Francesco parla molto bene della nonna, come anche la mamma, e Maria De Filippi chiede, dunque, di farla entrare anche solo per salutarla, visto che lei è una fan accanita del programma, per poter provare un ultimo approccio. «Grazie Mimma per aver fatto da mamma a Francesco, grazie a tuo marito e a Valerio per aver cresciuto Francesco. Ti prego aiutami tu a fare la pace», ha detto la mamma dall'altra parte della busta.

«È libero di vederlo sempre», ha detto la nonna che ha voluto ringraziare Maria De Filippi per tutto, ribadendo di essere una grande fan del programma. Purtroppo neanche la nonna è riuscita a convincere Francesco ad aprire la busta per vedere sua mamma, ma Maria non ritiene questo incontro un totale buco nell'acqua: «È un passetto, ma lo abbiamo fatto. Adesso devi proseguire da sola», ha detto alla mamma che annuisce tra le lacrime.