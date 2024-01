C'è posta per te, il papà non parla più con la figlia perché la nuova moglie non vuole. Maria De Filippi: «Hai paura di lei?»

La seconda storia di C'è posta per te è quella di un amaro litigio tra papà e figlia che dal 2020 non si parlano. Martina ha chiesto di rivedere suo papà Domenico e la sua nuova compagna Deborah con i quali non ha più rapporti perché «siccome Deborah non ti perdona, neanche io posso farlo». I genitori di Martina hanno divorziato quando lei aveva solo tre anni e lui è andato a vivere in Germania dove, grazie allo zampino della figlia, ha conosciuto Deborah che poi è diventata sua moglie, all'insaputa di Martina e della sua famiglia.

Nonostante il papà abbia cercato di mantenere i rapporti, tutto è degenerato quando Martina ha conosciuto la figlia appena nata del papà e Deborah e, dopo alcune battute che non sono piaciute alla matrigna, Domenico ha deciso di non perdonare più la figlia e non rivolgerle la parola.

Il litigio avviene a causa di alcuni «giochi di parole» tra Martina e la figlia di Domenico e Deborah, dove la figlia maggiore diceva «papà è mio, papà è solo mio».

La matrigna ha deciso, quindi, di intervenire.

«Tu sei grande, mia figlia è piccola, lei deve avere l'affetto di papà. Tu trovati un fidanzato e fatti fare le coccole da lui», ha detto con tono fermo Deborah e Martina, nonostante ci fosse rimasta male, non ha risposto, ma una volta andata via da casa loro ha pubblicato una frase su Whatsapp in cui scriveva «Non è mai troppo tardi per chiedere l'affetto di un padre».

Il giorno dopo, Martina ha cercato di parlare con il papà, ma lui era irremovibile: «Hai mancato di rispetto Deborah e a mia figlia, sei una poco di buono!» La ragazza, a queste parole, non è riuscita a fermarsi e ha aggredito il papà e la moglie, gridando: «Ti ammazzo!». Da allora Martina e il papà hanno cercato di riappacificarsi a gennaio 2020, ma la moglie non ha voluto saperne nulla, quindi anche Domenico ha deciso di chiudere i rapporti perché «Deborah non vuole».

«Io ho amato Martina dal primo momento, ma mi sono allontanata da lei perché quando si è avventata contro di me, dicendomi che mi ammazzava, io mi sono dovuta difendere e ho dovuto difendere anche mia figlia piccola perché avevo paura che fosse violenta», ha detto Deborah, rivelando l'affetto che la lega alla ragazza.

«Io non vorrei andare contro la mia famiglia e contro mia moglie, lei ha chiesto scusa a me, non a Deborah. Ho scelto di non sentirla più perché lei non cambia mai. Deve essere sempre come dice lei. Le volte in cui andavo in Italia io la accontentavo sempre, ma un volta che cresce deve capire come ci si comporta. In questi anni io sto bene, senza di lei. A me dispiace ma se lei non cambia è inutile aprire la busta perché fa sempre gli stessi errori», ha concluso Domenico cercando di motivare la sua assenza.

«La rabbia che ha avuto è dipesa da quello che ha vissuto. Martina è stata lasciata da sola a vivere con tua nonna materna, mentre l'altra sorella abita con la nonna paterna, dopo il divorzio perché tua mamma ogni tanto c'è e il papà viene tre volte l'anno», ha cercato di spiegare Maria De Filippi, mettendolo all'angolo quando gli chiede: «Ma tu ti senti suo padre? Lei non è proprio un oggetto da chiudere nel cassetto, è pur sempre tua figlia».

Maria ha attaccato Deborah dicendole che «quando ti metti con un uomo con figli, ti prendi un po' la responsabilità di una ragazza e del rapporto che deve esserci tra papà e figlia, giusto?». La moglie ha risposto che a lei manca tantissimo Martina, che ha sempre cercato di far riappacificare i due «non sapevo nulla della loro riconciliazione a gennaio 2020, io non ho mai detto a mio marito che non doveva parlare con la figlia. Se Martina mi avesse chiesto scusa, l'avrei perdonata».

«Non sto giustificando Martina che ha alzato le mani, ma è innegabile che se lei attacca il papà non lo fa per ucciderlo perché sa che lui avrebbe la forza di resistere - ha difeso Maria De Filippi -. La Martina di una volta che alza le mani è il risultato tuo e della tua ex moglie, non puoi far finta di non avere nessuna responsabilità. Io non capisco una cosa, quando tua figlia parla, tu guardi tua moglie: hai paura che tua moglie si arrabbi? Non puoi nascondere la testa sotto la sabbia, è un problema vivente, hai delle responsabilità da padre. Non voglio passare il tempo a sgridarti perché mi scoccia. L'unica cosa di cui sono certa è che Martina è tua figlia, non posso prometterti che lei non alzi più le mani, ma lei è realmente dispiaciuta».

Dopo un lungo e travagliato discorso, Domenico, sotto consiglio di Deborah, riesce ad aprire la busta e a riabbracciare Martina.