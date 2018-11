Grande Fratello Vip 2018, scontro tra Cecchi Paone a Silvia Provvedi: «Corona è il peggiore esempio, tu ci sei stata fidanzata»

Venerdì 9 Novembre 2018, 22:04 - Ultimo aggiornamento: 10 Novembre, 09:57

Lite furiosa tra Alessandro Cecchi Paone e Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip 2018. Il giornalista attacca l'ex fidanzata di Fabrizio Corona e ne scaturisce una discussione animata. «Sei stata sui giornali per una vita, sei un esempio sbagliato tesoro. Non si sta per anni con uno dei peggiori uomini, Fabrizio Corona è il peggiore esempio per i giovani italiani e tu ci sei stata fidanzata».«Se facessi una bella risata e la smettessi di dare insegnamenti di vita a tutto il mondo secondo me sarebbe meglio». Dice la sorella mora delle Donatella's che poi, in lacrime alza i toni nei confronti di Cecchi Paone. «Tu non sei venuto qui a insegnare niente a nessuno, perché a me non interessa nulla di quello che dici tu. Devi imparare a essere umile nella tua vita».A quel punto il giornalista e presentatore tv la aprostrova come un «cattivo esempio» per la sua relazione con Fabrizio Corona e lei risponde «E che ca**o te ne frega a te, io sono un esempio. Ti volevo vedere a fare quello che ho fatto io, stai zitto. Quello che ho fatto io merita rispetto, io non abbasso la testa».