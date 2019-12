Cécilia Rodriguez a Rivelo: «Matrimonio con Ignazio? Non so. Iannone? Ho chiuso per rispetto della mia famiglia»

Dopo il successo della prima edizione, la conduttrice Lorella Boccia torna da giovedì 19 dicembre alle 21:10 su Real Time con “Rivelo”, il programma di interviste a personaggi e volti noti dell’attualità e dello spettacolo che non si sono ancora del tutto rivelati. L’ospite della prima puntata è la modella, imprenditrice e showgirl argentina Cécilia Rodriguez che, nell’atmosfera intima del salotto di “Rivelo”, si lascia andare in una lunga intervista in cui parlerà di amore, carriera, famiglia e molto altro.

La più piccola dei fratelli Rodriguez alle domande della conduttrice sul possibile matrimonio con il fidanzato Ignazio Moser, rivela: «Matrimonio? Sono un pò frenata su questo al momento, ho sempre paura che si possa rovinare qualcosa del nostro rapporto. Conviviamo da quando ci siamo conosciuti quindi non ho questa fretta, ancora». E sui continui paragoni con la sorella maggiore Belen, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ammette: «Col tempo ho imparato a gestire le critiche... all’inizio mi facevano male. Sono arrivata in Italia dopo mia sorella, ho capito che c’era la possibilità di lavorare e ne ho approfittato. Chi non lo avrebbe fatto? Questi paragoni con lei non mi sono mai piaciuti».

Cecilia Rodriguez nella lunga intervista di Lorella Boccia si lascia andare anche a rivelazioni su alcuni rapporti di amicizia: «Ho chiuso i rapporti con Andrea Iannone per rispetto della mia famiglia. Mentre Giulia De Lellis l’ho conosciuta andando oltre il pregiudizio che avevo nei suoi confronti e mi sono ricreduta, ma non siamo mai state amiche, l’amicizia è altro!». E su chi butterebbe giù dalla torre tra Andrea Iannone e Fabrizio Corona...

Nella seconda puntata, in onda giovedì 26 dicembre, andranno in onda le interviste di Lorella a Fabio Colloricchio e Nicole Mazzoccato.



