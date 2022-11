C'è chi lo chiama reality show, chi real life thriller. In fuga, tra travestimenti, nascondigli e depistaggi c'è una squadra di vip impegnati in una gigantesca partita a nascondino lunga 14 giorni. I «Ricercati» hanno disposizione solo un cellulare di vecchia generazione e 70 euro al giorno, i «Cacciatori», professionisti del settore investigativo, devono acciuffarli in tempo utile. «Celebrity hunted Caccia all'uomo», un programma di Endemol Shine Italy, è la prima produzione italiana di Amazon diversa da fiction e docu-serie ed è giunta alla terza stagione. Un lavoro imponente: 500 ore di riprese da cui trarre 5 ore di messa in onda. Da oggi su Prime Video i primi 3 episodi, tra una settimana gli altri 3.

APPROFONDIMENTI Lol 3, ecco i concorrenti Corpo libero, serie tv Paramount+: intrighi e misteri delle ginnaste napoletane Peppe Iodice e il fenomeno Peppy night

Partenza dei fuggiaschi da Firenze, arrivo (per chi non viene preso prima) in luogo da scoprire. In gara Luca Argentero con la moglie Cristina Marino, il tandem di «Gomorra» formato da Salvatore Esposito e Marco D'Amore, la comica Katia Follesa, i cantanti Rkomi e Irama e il duo di The Jackal, Ciro Priello e Fabio Balsamo, una coppia che più perfetta non si può per questo genere di show che si muovono tra il serio e il faceto, dove anche gli inseguitori fanno parte del gioco televisivo. Top secret naturalmente il finale e i vincitori. 100mila euro il premio per chi sfugge ai «cacciatori», tutto devoluto in beneficenza.

Priello, che esperienza è stata?

«Divertente, è stato un gioco e l'abbiamo vissuto così, ci sono state situazioni complicate, ci siamo travestiti, abbiamo attraversato l'Italia fuggendo, abbiamo litigato sulle strategie. Lungo la strada abbiamo incontrato persone come Mara Maionchi che ci hanno aiutato in qualche modo. In definitiva è stata un'occasione per cementare ancor di più, se ce ne fosse stato bisogno, l'amicizia e il feeling che c'è tra noi due».

Durante la fuga avete fatto tappa a Napoli, Balsamo?

«In fondo era inevitabile e non siamo stati i soli perché c'è tanta Napoli anche nelle avventure degli altri personaggi coinvolti nel reality. Anche se noi per sfidare gli hunters, non siamo partiti subito ma siamo rimasti a Firenze. Rischio enorme perché ci stavano trovando dopo 20 minuti. Poi, dopo una puntata in Abruzzo, con abboffata di arrosticini, siamo transitati per Napoli».

E cosa è accaduto?

«Nella nostra città abbiamo avuto alleati fondamentali per proseguire nella fuga. Nella zona di Santa Lucia, dove abbiamo lo studio di produzione di The Jackal, ci conoscono tutti. E alcuni dipendenti di un parcheggio custodito sono riusciti a rallentare gli inseguitori sbarrando loro la strada. In definitiva è stata una bellissima esperienza e mi sono commosso alla fine delle riprese».

Addirittura

Fabio?

«Si, soprattutto perché finiva anche la convivenza con Ciro. Ci è mancata solo la parte sessuale», scherza. E Ciro di rimando: «Se solo avessi capito...».

Venerdì non farà parte della finalissima di Tale quale show per la quale si era qualificato. Come mai, Ciro?

«Sono costretto a rinunciare perché avevo un po' di impegni e non ti puoi presentare sul palco di quel programma senza una settimana di full immersion, tra allenamenti vocali, studio del personaggio, prove di trucco. Sarei andato lì alla cieca e non sarebbe stato giusto».

Non è stata ancora svelata la data di uscita, ma Fabio per lei tra poco si aprono le porte di «Lol-Chi ride è fuori», sempre su Prime Video. Ciro ha vinto la prima edizione, lei a cosa punta?

«Ad un buon centroclassifica, visto che l'altro Jackal, Gianluca Fru è stato eliminato subito. Sarà bello già esserci, mi accontenterò di ciò che verrà».

Come Jackal avete preso possesso dei reality: oltre a «Lol», «Celebrity hunted», Aurora Leone e Gianluca Fru hanno partecipato alla scorsa edizione di «Pechino express».

«Non è una questione di reality. A noi piace sperimentare, all'interno del gruppo ognuno ha delle competenze particolari. Quindi scegliamo i progetti che più si addicono ai vari componenti. Aurora e Fru erano perfetti con la loro estemporaneità per Pechino express e infatti sono andati alla grande. La duttilità crediamo sia la nostra maggiore forza».

Ciro, ora siete entrambi nel cast di un film in uscita su Amazon Prime Video, «Falla girare» di Giampaolo Morelli.

«Storia di un vanesio influencer che vuole mettere le mani sull'ultima piantina di canapa femmina del mondo custodita nientepopodimeno che in Vaticano, con l'aiuto di una scalcinata banda di mezzi delinquenti. Ma Fabio lo vedremo anche in (Im)perfetti criminali di Alessio Maria Federici, Beata te con Serena Rossi, e Tre di troppo di Fabio de Luigi. Sembra un'esagerazione ma li ha girati negli ultimi 2-3 anni e escono tutti assieme».