Celebrity Hunted, svelato il cast della terza stagione: boom di napoletani

Prime Video ha annunciato il cast della terza stagione di Celebrity Hunted, il reality in cui otto personaggi famosi - in questo caso nove -, in coppia, devono raggiungere una meta facendo perdere le proprie tracce, tutto in sole due settimane. Tra i partecipanti, molti volti napoletani: Salvatore Esposito e Marco D'Amore, celebri attori di Gomorra, Ciro Priello e Fabio Balsamo, i due comici del gruppo The Jackal.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis si accascia a terra durante... LINEA VERDE «Linea Verde» fa tappa ad Ischia e Procida: «Luoghi... IL RETROSCENA Gf Vip, Manila Nazzaro: «Con Soleil Sorge non ci sentiamo, la...

A completare il cast Luca Argentero e Cristina Marino, coppia nel gioco e di fatto, Katia Follesa, comica e conduttrice e Rkomi con Irama, i due cantanti che hanno preso parte all'ultima edizione del Festival di Sanremo. L'uscita è prevista entro la fine del 2022.