Cenerentola 24 su Real Time con protagonista Ciro Florio

AG Agency Production, l'agenzia di marketing strategico specializzata nella realizzazione di campagne pubblicitarie (online e offline), spot televisivi e web stories, insieme a Ciro Florio con la seconda stagione del programma televisivo Cenerentola 24 in onda su Real Time ogni sabato alle 15,50. Il format del programma, disponibile in streaming su Discovery+, coinvolge un ampio spettro di talenti e professionisti, per regalare ai protagonisti un'esperienza indimenticabile.

Fondata nel 2013, AG Agency Production si è consolidata nel tempo come un'azienda leader nella produzione di format e nella gestione di personaggi dello spettacolo e servizi pubblicitari per aziende su tutto il territorio italiano. Con una rete di agenti ben distribuita in tutto il Paese, l'agenzia porta avanti con successo la sua missione di creare contenuti di alta qualità e innovativi.

Il programma, presentato dal noto make-up artist Ciro Florio, regala ai suoi protagonisti - le “Cenerentole” e “Cenerentoli” - la possibilità di vedere corretti difetti e imperfezioni fisiche, attraverso la magistrale tecnica di trucco tridimensionale di Florio. L'intervento di Florio e del suo team ha un effetto naturale e indolore, trasformando ogni puntata in un viaggio sorprendente alla scoperta della bellezza.

In ogni episodio, due protagonisti avranno l'opportunità di raccontare la propria storia e di sperimentare un sogno di 24 ore, che verrà rivelato a amici e parenti in un finale emozionante. La magia è assicurata grazie anche alla collaborazione di diversi marchi e professionisti del settore estetico.

Selavie Nails, di Olha Oliynyk ideatrice del brand, ha reso possibile la magia nelle mani delle “Cenerentole” con la sua cura delle unghie, offrendo prodotti di alta qualità, progettati sia in Germania che in Italia, per rispondere alle esigenze dei professionisti del settore che hanno applicato i prodotti durante il programma

Solisa Lovely, grazie alla dottoressa Isabella Solimeo, propone una gamma di prodotti per la pelle, formulati con ingredienti delicati ma efficaci che sono stati applicati con cura e professionalità alle protagoniste del programma.

Fontana Contarini offre prodotti cosmetici di alta qualità, realizzati con orgoglio in Italia e pensati per esaltare l'unicità di ogni individuo, proprio come è stato fatto negli episodi di Cenerentola 24.

Le allieve degli Istituti Leonardo Italia hanno contribuito alla realizzazione del programma, prendendosi cura delle protagoniste con professionalità ed empatia.

Brs Italia fornisce prodotti per i capelli destinati al segmento hair beauty professionale, i suoi prodotti sono stati utilizzati per le acconciature delle "Cenerentole" e dei "Cenerentoli".

Mentre Manitu Nails, guidata da Piera Velardo, esperta nella cura delle unghie, ha garantito un'attenzione speciale alla salute e al benessere delle mani delle protagoniste.

Cenerentola 24 continua così a rappresentare un viaggio entusiasmante nel mondo della bellezza, grazie all'esperienza e al know-how dei partner coinvolti e al talento di Ciro Florio.

Grazie anche a AG Agency Production, gli spettatori potranno ancora una volta sperimentare la trasformazione e la magia della bellezza.