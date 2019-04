E' morto Cesare Cadeo, il presentatore tv aveva 72 anni, lavorò con Mike Bongiorno e Sandra Mondaini a Mediaset

Ciao, Cesare, persona deliziosa, educata, perbene. Mai sopra le righe.



L'avevo rivisto pochi mesi fa allo Zelig per celebrare @GnocchiGene: la sua morte mi addolora. #Cadeo pic.twitter.com/tZSHrlxADG — Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) 4 aprile 2019

Giovedì 4 Aprile 2019, 22:24 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2019 23:09

E' morto, presentatore e giornalista televisivo: aveva 72 anni e lascia tre figli. E' stato protagonista della nascita e della popolarità delle tv private nei primi anni 80 e ha legato la sua carriera alle reti Mediaset.Ha lavorato anche con Mike Bongiorno o. E' stato anche assessore allo Sport della Provincia di Milano in quota Forza Italia.Aveva un forte preparazione nello sport e in particolare nel calcio, passione condivisa concon il quale era legato da una lunga amicizia anche in nome del Milan: a Canale 5 dubuttò nel programma Goal, poi il boom con Five con Sandra Mondaini.Tra le sue trasmissioni, sempre condotte con garbo ed eleganza, mai una parola o un capello fuori posto: ‘Buongiorno Italia', ‘Record', ‘Superflash', ‘Incontri d'estate', ‘Cadillac', ‘Calciomania', ‘L'Italia del Giro', ‘Mai dire gol' e ‘Super Festival'. Era molto richiesto anche per le televendite,E' stato sposato con Lalla, conosciuta nel 1966. Tre i figli: Alessandra, Filippo e Caterina.