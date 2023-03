Che tempo che fa, Ben Affleck: «Mia moglie J.Lo è la numero uno, ha sempre idee migliori delle mie»

Ospite a Che tempo che fa per presentare il suo film da regista "Air – La storia del grande salto", in uscita al cinema il 6 aprile, Ben Affleck non ha potuto fare a meno di nominare ed elogiare la moglie Jennifer Lopez. «Ho letto che sua moglie le ha dato una mano nella scrittura del film» chiede Fazio. E Ben replica: «Sì, lei mi aiuta in tutto, è brillante è fantastica, è la numero uno. Bisogna sempre ascoltare la propria moglie» e aggiunge: «Due: se fai un film bisogna collaborare, io posso avere la mia visione, bisogna interagire e le cose che io faccio, le faccio anche sulla base delle cose che mi dice lei». In conclusione dice una frase che attira gli applausi del pubblico: «E lei ha sempre idee migliori delle mie».

L'invito

E Fazio abbozza subito un invito: «Sarebbe un sogno se veniste a trovarci insieme, il pubblico italiano vi adora». Ben, alla domande del conduttore replica entusiasto: «Mi paicerebbe tantissimo ritornare, io e mia moglie viaggiamo spesso, siamo venuti molte volte. E' un paese squisito con il cibo migliore al mondo e clima ottimo. Stiamo costruendo a Los Angeles una casa simile a quelle che avete voi in Italia». In un applauso generale, l'intervista si chiude su questo invito e sulla speranza che i divi di Hollywook possano essere presto in studio.