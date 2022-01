Sanremo, Checco Zalone e il falso casting per i 7 parrocchiani di Capurso da portare all'Ariston: «Di bella presenza e col Green pass»

Sette parrocchiani in cerca di autore. Potrebbe essere il titolo di uno spettacolo, citando Pirandello, in realtà altro non è che il casting (finto) partito a Capurso, in provincia di Bari, città natale di Checco Zalone. Il motivo? Secondo la parrocchia di Ss. Salvatore, il comico aveva bisogno di un "aiuto" nella serata in cui sarà ospite al Festival di Sanremo, per il suo mini-spettacolo. Così nelle scorse ore è stato pubblicato un annuncio con un messaggio su Facebook, del parroco don Antonio Lobalsamo, per tutti don Tonio, che ha dato appuntamento a stasera, a partire dalle ore 18.00, per scegliere sette parrocchiani che accompagneranno Checco Zalone a Sanremo.

Lo stesso attore e regista «ha telefonato a don Tonio - si legge nel post - e gli ha chiesto di individuare 7 parrocchiani che vogliano salire con lui sul palco della cittadina ligure per fargli da spalla. I primi 7 che si presentano in chiesa potranno accompagnare il nostro comico».

L'annuncio

Annuncio accolto con tanti sorrisi e anche molte aspettative, almeno a leggere i commenti di vari parrocchiani che chiedono di essere selezionati. «Non dovranno sostenere spese né di viaggio, né di vitto o alloggio, che saranno a totale carico di Checco Zalone - si legge ancora nel post - dovranno essere maggiorenni, vaccinati con green pass e, soprattutto, di bella presenza. Dovranno necessariamente indossare abiti eleganti, da cerimonia. Prima di salire sul palco passeranno dalla sala trucco e parrucco. Sarà il parroco a decidere chi potrà accompagnare Luca Medici e lo stesso don Tonio alla kermesse sanremese. Approfittiamone!», conclude il post, con una faccina sorridente.

«Era solo uno scherzo»

In realtà, la parrocchia qualche ora dopo ha spiegato la verità: si trattava di uno scherzo, in perfetto stile Zalone, ripreso però da centinaia di siti e agenzie. «Ieri sera abbiamo pubblicato su questa pagina un post che tutti abbiamo letto! Era e rimane uno scherzo. Migliaia di visualizzazioni, condivisioni, decine di messaggi privati, articoli, raccomandazioni per partecipare a Sanremo, telefonate da giornali e tv per rilasciare interviste. Con calma, fra qualche giorno, chiederemo a qualche esperto di comunicazione di analizzare il tutto. Restiamo però stupiti di come una notizia venga rilanciata senza nessuna verifica. La cosa ci deve far riflettere, e non poco, perché basta davvero nulla per divulgare una fake news. È stato uno scherzo... da prete, un innocuo scherzo, che spingerà ancora di più a seguire Checco Zalone, a cui facciamo i più cari "in bocca al lupo". A chi stasera passerà dalla Parrocchia alle 18.00, sarà offerto un buon caffè da don Tonio».