Chef Rubio? Discovery pronta a tagliarlo dal palinsesto tv

Si dice che Discovery abbia accompagnato alla porta Chef Rubio. Una buona notizia. Ora aspettiamo che anche le altre società seguano l’esempio. — Themisfits (@themisfitsclass) November 9, 2019

Ultimo aggiornamento: 20:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un post, una "voce" e centinaia di condivisioni. L'indiscrezione è diventata virale e ora non si parla d'altro. Chef Rubio sarebbe stato messo alla porta da Discovery Channel. Il cuoco, noto per le sue posizioni contro Israele e i suoi cittadini, non condurrà più il suo "Unti e Bisunti". Lo ha scritto il critico Dominique Antognoni che sul suo blog ha riportato: «Chef Rubio è stato amorevolmente accompagnato alla porta da Discovery Channel. So anche il nome del sostituto, però una notizia buona alla volta. Oggi godiamoci questa. Cin cin. Comunque al suo posto ci va un vero e proprio chef...»Dopo la notizia sui social sono fioccati i commenti, tra pro Rubio e contro Rubio. «Ti hanno scaricato,quanto mi dispiace,adesso il tuo bambino a forma di #mortazza come lo mantieni,sono addolorato e me dispiace molto...»; e poi «Evviva, finalmente lo hanno buttato fuori l' energumeno»; infine «E adesso? Fare il cuoco non è il tuo mestiere altrimenti saresti stato più in cucina che in televisione. Dalla televisione ti hanno cacciato per occuparti più di politica che di cucina. Non ti resta che metterti in politica...».