Nino Formicola vince l'Isola dei Famosi 2018: «Non ci credo»

Il vincitore dell'Isola dei Famosi 2018 è Nino Formicola con il 67% delle preferenze. Bianca Atzei deve accontentarsi del secondo posto, mentre Amaurys arriva terzo. Niente da fare per Francesca Cipriani e Jonathan rispettivamante quarta e quinto classificato. Il comico incredulo dopo la proclamazione della Marcuzzi dice

non ci credo!

. Visibilmente spaesato viene raggiunto sul palco dagli amici e dagli ex naufraghi. Mara Venier è tra le prime persone ad abbracciarlo:

Nino io sono stata tra le prime a sostenerti e a credere in te

.



In finale sono arrivati due insospettabili, quelli che sembravana meno forti e che man mano hanno fatto fuori tutti i naufraghi. I bookmaker ci avevano visto lungo dopo settimane il comico del duo Zuzzurro & Gaspare si è rivelato l’outsider di questa edizione diventanto il favorito sul tabellone Snai, a 2,75.



Nato a Milano nel 1953, meglio conosciuto come il Gaspare , dopo la morte del collega nel 2013 ha dovuto reinventarsi professionalmente. A Novella 2000 raccontava in un'intervista «Il mio socio è morto nel 2013 ed io ho continuato a recitare, ma la televisione si è dimenticata di me». Dal 2015 è testimonial ufficiale dell'associazione di volontariato dei City Angels.

