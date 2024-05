Chi l'ha Visto, stasera si torna sul caso Denise Pipitone: la sconvolgente scoperta di mamma Piera Maggio. Le anticipazioni

Stasera in tv, mercoledì 8 maggio, dopo una settimana di pausa, torna “Chi l'ha visto?”, in onda su Rai 3 dalle 21.20. Federica Sciarelli e la sua squadra è pronta a indagare sui casi di persone scomparse, vediamo dunque le anticipazioni di stasera.

Denise Pipitone, la scoperta della mamma: le novità sul caso

Alla luce di un recente e incredibile post su Facebook di Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, Federica Sciarelli torna a parlare del caso della bambina scomparsa 20 anni fa a Mazara del Vallo. La madre non si è mai arresa e continua a indagare per scoprire la verità. Stasera il programma di rai3 torna a parlare sulla vicenda alla luce dell'ultima scoperta di Piera Maggio: nella sua casa In cui vive con Piero Pulizzi la donna ha trovato due cimici. Alla ritrovamento scrive su Facebook: «Sapete cosa sono? Scrivetelo nei commenti, vediamo chi indovina», si legge nel post. Le due apparecchiature elettroniche sono state scoperte durante alcuni lavori di manutenzione. «Erano correttamente funzionanti perché collegate alla rete elettrica - scrive Maggio - adesso chiederemo alle autorità se sono beni dello Stato oppure di privati. Ovviamente, non sappiamo se ce ne sono delle altre e, a dire il vero, non abbiamo mai avuto questa curiosità perché non avevamo niente da nascondere». Il dubbio è su chi possa aver messo quelle cimici in casa e Piera si chiede se sia possibile ottenere un risarcimento per l'uso della loro rete elettrica per 20 anni.

Il caso di Paolo Maccario

Spazio poi per la storia di Paolo Maccario, un ex commerciante di 65 anni di origini piemontesi, che ha trascorso gran parte della sua vita in Abruzzo, che è stato ricoverato in una casa di cura privata a Leopoli, in Ucraina, dove ha ricevuto le cure necessarie a seguito di un grave malore che ha compromesso le sue capacità di esprimersi e ha causato altre gravi patologie.

Franco e la falsa Dua Lipa

A Chi l'ha Visto? si torna a parlare anche del caso del signor Franco, ingannato online dalla finta Dua Lipa. Ci si chiede, ancora adesso a a chi era destinato quel denaro. E chi si cela dietro questo inganno? Il programma di Rai 3 garantisce una linea diretta con il pubblico, che può segnalare casi di persone scomparse o in difficoltà, nonché presunti avvistamenti di persone svanite nel nulla.