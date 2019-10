Verissimo, Chiara Baschetti si racconta: «Vado dallo psicologo, non mi sentivo bella»

Sabato 19 Ottobre 2019, 19:08 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2019 20:08

si racconta a. Ospite di, l'attrice della serie L'Isola di Pietro, con Gianni Morandi, ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera. Chiara Baschetti ha cominciato a recitare da giovanissima e, a differenza di quanto si possa pensare, è stata un'esperienza molto complicata: «Non avevo gli strumenti per gestire il tutto. Sapevo che era bellissimo essere dov’ero, ma era duro. Viaggiavo sempre sola, lontana da casa, fisicamente serviva rigore… avevo delle difficoltà». Il supporto di uno psicologo si è quindi reso necessario: «Da più grande ho avuto un altro periodo complicato, ero piena di malesseri fisici dettati da problemi psicologici e questo percorso mi ha aiutato moltissimo».LEGGI ANCHE Chiara Baschetti è oggi una giovane donna molto consapevole: «Continuo ancora ora questo percorso psicologico. Ho capito tanto di me, la recitazione mi ha spinto ad andare ancora più a fondo. Avrei voluto interrompere delle volte perchè non è facile guardarsi dentro». A Silvia Toffanin , l'attrice ha inoltre rivelato: «Non mi sono mai sentita bella, ma poi mi sono piaciuta ed accettata, oggi è la mia più grande fortuna quindi meno male direi, no?».