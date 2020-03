Coronavirus, Chiara Ferragni e Fedez con la raccolta fondi superano il milione di euro

Coronavirus, la raccolta fondi lanciata da Chiara ferragni e da Fedez supera il milione di euro. Chiara Ferragni e Fedez danno un aiuto concreto e ci mettono la faccia. In pochissime ore la raccolta fondi lanciata in mattinata su Go Found Me ha superato il milione di euro e continua ad aumentare.



Sono passate poco meno di sette ore da quando Chiara Ferragni e Fedez hanno lanciato una campagna di raccolta fondi in favore di Ospedale San Raffaele di Milano, per supportarli in questo momento di emergenza dovuto al Coronavirus. L'influencer ha utilizzato tutti i suoi canali per diffondere il messaggio e insieme al marito hanno dato il buon esempio attraverso una donazione a livello personale di 100.000 euro. Dal momento del lancio della raccolta a quando stiamo scrivendo, la campagna ha superato il milione di euro - 1.124.100 euro per la precisione - con oltre 64 mila donazioni e continua a crescere. Questo sì che è essere influencer!

«The Ferragnez - si legge sul sito https://www.gofundme.com/f/coronavirus-terapia-intensiva - sta organizzando questa campagna in favore di Ospedale San Raffaele di Milano. In questa fase davvero delicata, dal punto di vista sociale e sanitario, possiamo anche noi fare qualcosa. Medici e scienziati stanno facendo un lavoro importantissimo e vorremmo supportarli concretamente.

Per questo motivo abbiamo pensato di aiutare l’attivazione di una nuova terapia intensiva presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. In questo momento le attrezzature necessarie per triplicare i posti letto di terapia intensiva e subintensiva sono:

- Ventilatori

- Dispositivi di ventilazione non invasiva

- Monitoraggio emodinamico

- Monitor

Anche una piccola donazione può fare la differenza.

Siamo in stretto contatto con i medici dell'ospedale San Raffaele di Milano. I fondi raccolti saranno direttamente devoluti all’ospedale per il rafforzamento della terapia intensiva».

Ultimo aggiornamento: 17:36

