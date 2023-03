Chiara Ferragni pazza per Mare fuori: «Sono l'unica che si è innamorata di lui?»

Chiara Ferragni, dopo avere trascorso alcuni giorni a Parigi per la settimana della moda, è ritornata a Milano dove tra cene ed eventi, riesce anche a ritagliarsi dei momenti di relax, come ha mostrato nelle ultime storie che ha postato su Instagram. Chiara riprende la televisione che sta trasmettendo una serie tv di grande successo e scrive di essere stata completamente assorbita dalle puntate della fiction.

Anche Chiara Ferragni è una fan di Mare Fuori, la serie tv che sta spopolando sia su Netflix che su RaiPlay. L'influencer più famosa di tutte ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui scrive: «Sono l'unica che ha iniziato Mare Fuori da due settimane e che lo ama?» con tanto di cuoricino. Chiara sta quindi recuperando gli episodi delle prime stagioni della fiction che è stata un successone anche sui vari social, soprattutto Instagram, dove gli utenti creano meme, immagini e ripostano i vari reel.

Chiara Ferragni e Fedez, stando alle dichiarazioni di entrambi, non sarebbero in crisi ma l'influencer continua a pubblicare storie e immagini da sola o in compagnia dei bambini mentre del marito nemmeno l'ombra.

Il rapper ha però, fatto sapere ai suoi follower che il rapporto con la moglie non è in crisi e che anzi, la ringrazierà sempre per il supporto che gli sta dando in questo periodo difficile.