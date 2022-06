Sanremo 2023, Amadeus al TG1: «Chiara Ferragni co-conduttrice nella prima e ultima serata»

Nuovo annuncio a sorpresa di Amadeus questa sera nelle edizione delle 20 del Tg1. Il conduttore e direttore artistico della 73ma edizione del Festival di Sanremo 2023. «Sono contento di essere qui. Sono in grado di dirvi oggi chi sarà la prima co-conduttrice: Nella prima sera quella del 7 e nell'ultima dell'11, apre e chiude Chiara Ferragni».

APPROFONDIMENTI RAI Fiorello: «Sanremo? La mia avventura al Festival è... LE RIVELAZIONI Blanco, l'ex fidanzata Giulia Lisioli racconta il tradimento del... GOSSIP Mahmood e Blanco, c'è aria di crisi? «Gelo e...

Questa sera durante il Tg1, che ha visto anche il debutto in conduzione nell'edizione delle 20.00 della giornalista Giorgia Cardinaletti, ospite in studio Amadeus per un annuncio a sorpresa sul Festival di Sanremo 2023 che si terrà dal 7 all’11 febbraio

«Sono contento di essere qui. Avendo auto il mandato a marzo ho avuto modo di lavorare. Sto ascoltando le canzoni dei giovani e dei Big. Da oggi inizia il gemellaggio Sanremo - Tg1. Sono in grado di drivi oggi chi sarà la prima co-conduttrice. Nella prima sera quella del 7 e nell'ultima, apre e chiude Chiara Ferragni»

Il Festival di Sanremo 2023 che andrà in onda dal 7 all’11 febbraio, avrà anche in questa edizione 25 Big in gara, inclusi i tre finalisti di Sanremo Giovani che dovranno partecipare al Festival con un brano diverso rispetto a quello che proporranno a dicembre.