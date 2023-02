Chiara Ferragni a Sanremo 2023, il primo look è rosso fuoco: giacca bon ton, pelle e calze a rete

Chiara Ferragni è ormai entrata nel vivo della settimana sanremese. Mancano poche ore all'inizio del Festival e l'imprenditrice digitale ha preso parte alla prima apparizione pubblica ufficiale: la conferenza stampa con un look total red.

Alle 12 puntuale, in diretta, ha avuto inizio la conferenza del debutto di Sanremo 2023 che ha dato spazio al conduttore Amadeus e ai due co-conduttori Gianni Morandi e Chiara Ferragni di rispondere alle domande poste dai giornalisti presenti in sala.

Chiara Ferragni a Sanremo 2023: «Onorata ed emozionata». Amadeus e Morandi: «Una grande professionista»

Chiara Ferragni durante la Conferenza Stampa

Chiara Ferragni ha optato per un look total red: giacca sagomata color rosso fuoco, mini gonna di pelle nera e calze a rete. Per il make up, la moglie di Fedez ha mantenuto un look naturale.

Per ultimo, l'imprenditrice ha preferito raccogliere la chioma bionda in una coda di cavallo mettendo così in mostra gli orecchini a cerchio.

«Sono emozionata e onorata di essere qui, sul palcoscenico del Festival». Sono le prime parole di Chiara Ferragni alla conferenza stampa sulla prima serata di Sanremo 2023.

Le dice Gianni Morandi: «Mi piace che tu sia qui, finalmente ti conosceranno e scopriranno che sei straordinaria: finalmente anche il pubblico conoscerà una grande professionista e sarà bellissimo. Vorrei anche provare a farla cantare ma è un po’ recalcitrante».

Incalza Amadeus: «Tutti conosciamo l'influencer, l'imprenditrice. Io ho scoperto una ragazza fantastica, che ha messo grande serietà nel lavoro, disponibilità, entisiasmo, simpatia e cordialità: insomma non solo una manager ma anche una bella persona».