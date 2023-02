Chiara Ferragni, l'amore tra Gianni Morandi e Anna fa invidia: la frecciatina a Fedez (e nessun ringraziamento)

«La scoperta più grande che ho fatto durante il Festival di Sanremo sono proprio le persone». Inizia così l'ultimo post che Chiara Ferragni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. L'influencer ha ringraziato ancora una volta Amadeus e Gianni Morandi per averla accolta in modo così caloroso e dedica un pensiero anche alla moglie di Gianni Morandi, Anna Dan.

Il post Instagram di Chiara Ferragni

La didascalia sotto all'ultimo post di Chiara Ferragni, un video con la scena in cui l'influencer regala una stola alla moglie di Gianni Morandi, recita così: «La scoperta più grande che ho fatto durante il Festival di Sanremo sono proprio le persone. Voglio ringraziare Amadeus e Giovanna per avermi accolto e supportato e voglio ringraziare Gianni Morandi e Anna Dan per il supporto, la gentilezza e per il tempo passato insieme fuori dal teatro. Siete delle persone incredibili e una fonte di ispirazione, grazie per essere stati al mio fianco».

La frecciatina a Fedez

Chiara Ferragni non nasconde "l'invidia" nei confronti della meravigliosa storia d'amore tra Morandi e la sua Anna. Non lo ha fatto dal palco dell'Ariston, dal quale ha regalato alla moglie del cantautore una stola con la dedica "Ti risposerei altre 100 volte" commentando che tutte le donne vorrebbero una dedica così. E non lo ha fatto neanche quando ha condiviso il reel con il post di ringraziamenti tra le sue storie Instagram: il commento è stato "Un amore così". Che si tratti di una frecciatina al marito Fedez? I due, dopo il bacio tra Rosa Chemical e il rapper a Sanremo, non sono più apparsi insieme.

La discussione con Fedez

Sui social, dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, sono apparsi diversi video in cui sembra che l'influencer rimproveri il marito. Il rapper è diversi giorni che non posta nulla sui propri profili social.