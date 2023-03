Chiara Stile, chi è il volto nuovo di Forum: fidanzata con l’autore tv Marco Salvati (ed ex di Eros Ramazzotti)

Chiara Stile, modella, blogger, web influencer, presentatrice e conduttrice televisiva e chi ne ha più ne metta, classe 1999 e un misto di esplosività e bellezza che buca il “tubo catodico”. Una folta chioma bionda con due occhi che ti guardano dentro e ti confessano i segreti del cuore che da novembre scorso fa parte della squadra di Barbara Palombelli a Forum: «Mi sto per laureare in giurisprudenza, mi mancano pochi esami - dice Chiara - la facoltà mi ha catapultato nella trasmissione prima come studentessa e poi come opinionista, Forum in questo mi aiuta tanto, imparo sul campo come futuro avvocato ed è una palestra come presentatrice e commentatrice, imparo i tempi televisivi, come porre domande agli ospiti e ad ascoltarli».

Chi è

Chiara non è nuova ai programmi televisivi. Da tre anni è anche conduttrice di un programma tutto suo, la “sua creatura” come ama chiamarla, un format fatto di interviste a personaggi legati al mondo della moda, dello spettacolo del costume e dell'attualità. «Il talk Moda e Modi è nata da alcune mie interviste “fai da te” a colazione che facevo sui miei profili social ad alcuni personaggi emergenti del mondo della moda, si chiamava “Buongiorno con Stile”, sono stata notata da una televisione privata e mi ha proposto un vero talk sulla moda che ormai va aventi da tre anni». Chiara avvicinatasi al mondo della moda da 8 anni (da quando ne aveva 16, ndr) è stata sempre “innamorata” del mondo della moda e dell’amore: «Della moda da sempre, anzi vi dirò per la prossima primavera estate aspettatevi tute con tante trasparenze e coloratissime (come quella di Elodie a Sanremo, ndr) e tanto pizzo».

L'amore

«Dell’amore sono innamorata di quello con la A maiuscola che ho trovato da settembre quando ho incontrato il mio attuale fidanzato Marco Salvati (storico autore televisivo di Rai e Mediaset e soprattutto di tutti i programmi di Paolo Bonolis come Avanti un’altro e Ciao Darwin in primis tanto per citarne qualcuno, ndr), anche se devo dire ho creduto anche nella storia durata tre mesi la scorsa estate da giugno a settembre, una frequentazione con Eros Ramazzotti, che alla fine ho capito non era l'amore che cercavo, ma che ho trovato subito dopo». Adesso Chiara è impegnatissima e lanciatissima e anche se è giovanissima ha le idee “chiare e con stile”: condurre un programma televisivo a livello nazionale e trovare la sua collocazione come imprenditrice nel settore della moda.