Seguendo il profumo dei soldi, con Christian De Sica e Angela Finocchiaro torna in azione, più agguerrita che mai, la famiglia Delle Fave di «Natale a tutti i costi», il fortunato film di Netflix del 2022. Padre, madre più figlio depresso (Claudio Colica) e figlia in crisi (Dharma Mangia Woods), tutti insieme appassionatamente in vacanza a Minorca. Ma con uno scopo inconfessabile: far fuori Ninni Bruschetta, l’avido fidanzato della nonna milionaria Fioretta Mari.

APPROFONDIMENTI Sanremo 2025, ipotesi Cattelan per il Dopofestival o Sanremo Giovani: i candidati per la squadra di Carlo Conti Accademia del doppiaggio al Sud: apre la sede di Bari Berlusconi, in onda su Canale 5 «Caro Presidente, un anno dopo»: l'omaggio nell'anniversario della sua morte

Lei, la suocera di Christian che ha ereditato sei milioni di euro, sogna una nuova giovinezza erotica; lui, il losco promesso sposo, vorrebbe portarla in Brasile e poi farla sparire in qualche sperduto anfratto del Rio delle Amazzoni, per intascare l’eredità. Succede in «Ricchi a tutti i costi», il nuovo film di Giovanni Bognetti prodotto da Colorado, appena arrivato su Netflix e subito primo tra i film più visti della piattaforma.

«Finalmente una commedia non buonista», dice De Sica, «il mio personaggio è un vigliacco che accetta i propositi omicidi della moglie per amore, ma gli altri non sono da meno. Tutti cattivi, con un umorismo alla Woody Allen che mi piace». Finocchiaro trascina marito e figli in un folle piano: uccidere il viscido pretendente a pochi giorni dalle nozze per salvare la madre e il suo sostanzioso conto in banca. Tra liti in famiglia e tragedie sfiorate, gli aspiranti killer arriveranno, naturalmente, al colpo di scena finale che non chiude la porta a futuri sviluppi. Aggiunge De Sica: «“Natale a tutti i costi” lo hanno visto più di venti milioni di persone, mi auguro che il seguito abbia lo stesso successo e che ci facciano fare un terzo film, magari in un bel posto di vacanza, come il Brasile. Mi piacerebbe andare avanti ancora per qualche anno con la famiglia Delle Fave, io e Angela abbiamo già girato sei film insieme, ormai siamo una coppia di fatto».

Qual è il segreto di questa storia nera tutta da ridere? Finocchiaro: «Il mix di semplicità e cinismo, il mio personaggio programma l’omicidio di un uomo come un’andata all’Ikea, e questo è buffo». Molto fanno le dinamiche di gelosie e invidie reciproche. De Sica: «Il problema dei nostri tempi è il politicamente corretto, eppure si ride con il demonio, non con San Francesco... Se ci proibiscono di essere cattivi, per noi comici diventa difficile. In “Piccola posta“ Sordi suonava lo xilofono sulla testa delle vecchiette, oggi l’avrebbero massacrato. Ne parlavo anche con Aurelio De Laurentiis: “Se dicessi oggi le battute che avevo nei tuoi cinepanettoni, mi arresterebbero”. Non si può dire più niente. Allora ben venga una commedia corrosiva alla Blake Edwards, ben scritta, come la nostra».

Nel film il potere economico e sociale è nelle mani degli anziani, i giovani sono fragili e insicuri. «Vero, i genitori che interpretiamo Angela ed io sono molto potenti rispetto ai figli, due povericristi che non riescono a trovare il loro posto nel mondo» commenta Christian. Per lui è andata diversamente: «Da ragazzo volevo fare l’Accademia d’arte drammatica, mio padre Vittorio me lo sconsigliò: “Là tutti recitano come Gassman e Valeria Moriconi, tu devi cercare il tuo stile, fatti le ossa nelle feste di piazza”. Allora me ne andai in Sudamerica, facevo il cameriere di giorno e recitavo la sera, una grande scuola. Mio figlio Brando ha fatto la stessa cosa: studiava cinema a Los Angeles ma per mantenersi faceva il cuoco. Sono esperienze che ti fanno crescere. Quando mio padre morì avevo 23 anni e facevo il giro delle balere con Massimo Boldi. All’università avevo dato solo sette esami, ma avevo già un mestiere in mano».

Com’è cambiato il suo personaggio rispetto al primo film? «Siamo tutti più cinici di prima, ma in realtà non è cambiato nulla, siamo sempre la stessa famiglia affiatata e un po’ matta capace di fare cose pazzesche con la massima naturalezza. La mamma decide di uccidere un uomo? E noi ci stiamo, come se si dovesse organizzare una vacanza al mare». Ricordi dal set, aneddoti? «Tutto è filato liscio. Ma a pensarci, ora sul set c’è una persona, l’“intimacy coordinator“, che controlla, chiede se qualcuno ti importuna, se ti fanno la corte… Ebbene, a me e a Fioretta Mari nessuno ha chiesto niente, avranno pensato ma chi li importuna, ‘sti du’ vecchi...».