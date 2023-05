Christopher Leoni in lacrime all'Isola dei Famosi: «E pensare che stanno distruggendo l'Amazzonia»

Tra poche ore ci sarà un nuovo appuntamento in diretta con i concorrenti dell'Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi. Assisteremo a due new entry, ma solo per questa serata: ovvero Nikita Pelizon e Aldo Montano. Nel frattempo, i naufraghi continuano a trascorrere intensamente i momenti sull'Isola. E proprio nelle ultime ore, a finire sotto i riflettori è Christopher Leoni, scoppiato in lacrime . Andiamo a scoprire il motivo.

L'attore brasiliano Christopher Leoni sta vivendo a pieno l'esperienza in Honduras, tant'è che nelle ultime ore si mostra entusiasta della bellezza che lo circonda e si commuove parlando del suo forte attaccamento con la natura.

«Noi grazie alla natura siamo vivi: senza di lei non c'è cibo e non c'è vita.

Stiamo affrontando un momento delicato nel mondo e penso che questo gesto di piantare alberi qui è un messaggio utile per salvare la natura», ha sottolineato Christopher.

Poi ha aggiunto: «Qui è un paradiso verde e pensare che stanno distruggendo l'Amazzonia ogni giorno non è facile. I prossimi naufraghi che arriveranno qui potranno vedere l'isola più verde», ha concluso l'attore.