Ciao Darwin, la lite con Paola Perego tagliata in tv finisce sul web: ecco cosa ha detto al Signor Distruggere

Sabato 18 Maggio 2019, 10:07 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2019 11:38

La puntata di venerdì 17 maggio di Ciao Darwin ha riservato molte scintille nella sfida tra, vinta dai "padroni di casa" capitanati da Paola Perego . Proprio con la signoraci sarebbe stata una lite con un concorrente della squadra avversaria, Il Signor Distruggere, che sarebbe stata poi tagliata in fase di montaggio e quindi non andata in onda.Distruggere, nome d'arte di Vincenzo Maisto, aveva già preannunciato prima della trasmissione che se il battibecco con la Perego fosse stato tagliato avrebbe provveduto personalmente a raccontarlo. E ha mantenuto la promessa:«Io ho semplicemente detto che noi dei web siamo qui senza essere partiti con una base economica, senza essere stati raccomandati da nessuno e senza esserci dovuti mettere a 90°. Cosa che invece "capita" in TV (e in tanti altri ambienti lavorativi, tranne che nel mondo del web).A quel punto la signorasi è alzata, è salita sulle nostre gradinate e si è messa faccia a faccia con me con aria un po' nervosa, dicendo "vorresti dire che sono stata raccomandata?"Le ho risposto "Io ho fatto un discorso generale, se lei ha la coda di paglia non è un problema mio.""Ah va bene." Mi replica e se ne torna al suo posto, cade il gelo.Sospettavo che l'avrebbero tagliato, anche se mi piace pensare che lo abbiano fatto per ragioni tempistiche, comunque a parer mio la Perego ci sarebbe uscita un po' male, per altri ci sarei uscito male io».