Ciao Darwin, Il Signor Distruggere crea suspence: «Polemica con Paola Perego, se la tagliano ve la racconto lo stesso»

Venerdì 17 Maggio 2019, 15:02 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2019 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella puntata di stasera 17 maggio 2019 a Ciao Darwin la squadra del Web sfiderà quella della Tv per aggiudicarsi la vittoria del gameshow condotto da Paolo Bonolis e con Luca Laurenti. Se dalle anticipazioni della puntata sappiamo solo che i capitani delle rispettive squadre saranno le webstar Il Pancio ed Enzuccio da una parte e Paola Perego dall'altra, proprio sul web è apparso un dettaglio da tenere d'occhio durante lo show di Paolo Bonolis.A suscitare curiosità è un post di Vincenzo Maisto, meglio conosciuto sui social come Il Signor Distruggere. Distruggere ha partecipato al programma di Canale 5 come concorrente proprio per la puntata di stasera, e sul suo profilo Facebook ha scritto: «La puntata è stata registrata il 3 maggio e, sia durante la registrazione che prima, sono successe delle cose che meriterebbero qualche chiarimento, ma di cui non ho potuto parlare prima per ovvie ragioni di contratto. Non so se manderanno in onda la “polemica” che c’è stata con la signora Perego, la quale è addirittura scesa dal suo trespolo per venire a battibeccare con me. Vedremo. Avrei due cosucce da dire anche alla signora Karina Cascella. Ne parlerò stasera, durante la messa in onda, nelle stories di Instagram».Tra i commenti al post Distruggere ha pubblicato anche uno stralcio di conversazione con una ragazza che ha partecipato alla registrazione della stessa puntata e che definisce «un momento di brutta televisione» quello del presunto battibecco con la Perego. «Tutti devono vedere quanto è sfigata», aggiunge la ragazza.«E se la scena dovesse venire tagliata in fase di montaggio?», hanno chiesto i fan di Distruggere. Nessun problema, come rassicura Maisto: «Ovviamente se la tagliano ve la racconto lo stesso».Cosa sarà accaduto? Lo scopriremo tra qualche ora.