Ciao Darwin, Madre Natura è Cicelys Zelies e il web insorge: «Dov'è Padre Natura?»

Ciao Darwin

Noi donne al “ENTRI MADRE NATURA” di Bonolis AOOOooOo ndo sta padre natura lo avevate promessoO #ciaodarwin8 pic.twitter.com/fcIIFOOyWI — piccioniovunque (@piccioniovunque) 5 aprile 2019

MA IO MI ASPETTAVO DI VEDERE SCENDERE LE SCALE UN PADRE NATURA TUTTO CALDO E BRASILEIRO #CiaoDarwin pic.twitter.com/UnjfU0fCeh — Marta De Ninno (@Marta18531870) 5 aprile 2019

Scusate ma stasera non doveva esserci padre natura? #ciaodarwin pic.twitter.com/158zE8WVwL — PrincessConsuela (@PrinipessaC) 5 aprile 2019

Comunque davvero, padre natura ce lo meritavamo #CiaoDarwin — 𝐴𝑟𝑖 🐼 (@timeywimeyary) 5 aprile 2019

Sabato 6 Aprile 2019, 09:08 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2019 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ladella quarta puntata di, il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è la modella. La bellezza che ha deciso chi tra i partecipanti asi sarebbe sfidato per decretare la vittoria tra le Giuliette e le Messaline è nata a L'Avana, Cuba, ma da tempo vive in Italia.Il suo volto non è nuovo al mondo della televisione:ha già lavorato con Paolo Bonolis ne Il senso della vita, ma l'abbiamo vista anche a Domenica Live e al Chiambretti Night. La modella ha lavorato anche nei videoclip di Emma Marrone e Guè Pequeno, ma come si vede dalle foto pubblicate sul suo profilo, la sua occupazione principale è la moda.L'ingresso di Cicelys nello studio diè stato accolto con un boato dal pubblico composto quasi esclusivamente da uomini, ma sul web in molti non hanno nascosto un pizzico di delusione.Nell'ultima puntata disi sono sfidate Giueliette e Messaline: tutte donne. Le quote rosa vanno per la maggiore anche nel corpo di ballo e se è impossibile non notare le curve delle bellissime ragazze in studio, è altrettanto immediato accorgersi che non esiste una controparte maschile. Tanto più che prima della messa in onda del programma alcune anticipazioni avevano annunciato una novità per Ciao Darwin: Padre Natura, un uomo che potesse bilanciare - almeno in parte - lo squilibrio.