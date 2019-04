«Venerdì di nuovo in onda», Ciao Darwin non si ferma: pronte due puntate

Lunedì 29 Aprile 2019, 16:36 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2019 17:35

Ciao Darwin va avanti e non si ferma: il programma condotto da Paolo Bonolis, nonostante il sequestro dei rulli del Genodrome e l'inchiesta della Procura di Roma, continuerà ad andare in onda, con due puntate già pronte per il 3 e per il 10 maggio. A quanto apprende l'Adnkronos, tra oggi e domani i vertici Mediaset dovrebbero infatti procedere all'ufficializzazione del piano di produzione della rete che prevede la registrazione di nuove puntate.In quella che andrà in onda il 10 maggio, registrata il 17 aprile, avvenne il fattaccio di cui si parla da giorni: un concorrente, Gabriele Marchetti, è rimasto vittima di un incidente durante la prova dei rulli e rischia ora la paralisi. Marchetti, 54 anni, è attualmente ricoverato al Policlinico Umberto I a Roma. Le registrazioni delle due nuove puntate di Ciao Darwin dovrebbero avvenire tra giovedì e venerdì.