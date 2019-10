Cicciolina si spoglia in diretta a Live non è la D'Urso, Barbara preoccupata: «Che ore sono?»

Ultimo aggiornamento: 10:39

Quando si invita in studio, in arte Cicciolina, bisogna aspettarsi di tutto. Ospite diin difesa del figlio invischiato in una storia di droga, provocata da Alda D'Eusanio, ha risposto a modo suo.Ilona Staller parla per la prima volta adi suo figlio, Ludwig Koons per difenderlo dalle accuse di droga e spaccio, l'argomento però prende una piega diversa quando interviene: «Eri così bella e invece ti sei rovinata rifacendoti il seno». «Davvero non ti piace?», replica Ilona Staller che abbassa il vestito e mostra il seno, Barbara D'Urso chiede preoccupata «che ore sono?», ma mezzanotte è passata da pochi minuti e poi rimprovera ancora una volta la D'Eusanio: «Alda queste cose succedono sempre quando ci sei tu».Qualche settimana fa, la giornalista aveva provocato a modo suoche aveva risposto a tono.