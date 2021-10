Ciro Priello dei Jackal a tarda sera vota a Melito per il ballottaggio

A tarda sera, a Melito, per votare al turno di ballottaggio anche Ciro Priello, il volto dei The Jackal, il collettivo artistico partenopeo, reso famoso per i numerosi sketch ironici ospitati nel web. Reduce da una serie di impegni televisivi, tra cui il programma condotto da Carlo Conti Tale quale show, l'artista si è recato poco prima della chiusura nel seggio 32, allestito nel plesso scolastico Sibilla Aleramo in via Pertini, accompagnato dalla moglie e dai genitori.

Le operazioni di voto sono state rapide, per l'assenza a quell'ora di altri elettori. Prima di lasciare il seggio è stato salutato cordialmente dai componenti della sezione, che gli hanno chiesto una foto ricordo.