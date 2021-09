«Citofona Di Flora/Mazza» il nuovo salotto web per raccontarsi come a casa di amici: primo ospite Salvatore Esposito

Raccontarsi senza filtri, svelando segreti, retroscena e novità, proprio come si fa a casa di amici, questo l'obiettivo del nuovo salotto web «Citofona Di Flora Mazza».

Il format, scritto, condotto e prodotto dalla coppia Diego Di Flora e Maria Mazza, andrà in onda dal 3 settembre sui loro profili Instagram. I due hanno ospitato 10 professionisti, i quali, tra siparietti da sit com e momenti di approfondimento, si sono raccontati.

Ospite della prima puntata l’attore Salvatore Esposito, il quale si è raccontato a tuttotondo, dagli esordi, al suo successo internazionale con l'approdo negli Usa, ma anche aspetti del suo privato e riflessioni sulla politica.



«Io e Maria siamo uniti da un’amicizia sincera, speciale, ma soprattutto vera – commenta Di Flora - ci siamo scelti dal primo momento e negli anni siamo cresciuti insieme. Ci frequentiamo spesso ed ogni volta che stiamo assieme raccontiamo ai nostri followers i momenti di svago, di lavoro e di viaggio. Durante l’ultimo lockdown ho scritto il format e quando l’ho fatto leggere a Maria, non ci abbiamo pensato un attimo e abbiamo deciso di produrlo.».

«L’idea di citofona Di Flora/ Mazza viene da Diego, mio migliore amico ma soprattutto attento professionista dietro le quinte – racconta Maria Mazza - da anni ci lega un’amicizia sincera e profonda che amiamo condividere con i nostri followers ecco perché l’idea di un format per Instagram. Ognuno di noi posta quotidianamente le cosiddette stories su questo social ma , ogni qualvolta, postiamo una stories dove siamo insieme ci chiedono di non smettere perché trasmettiamo buonumore . Da qui nasce questa nuova avventura che ci vede coinvolti a 360 gradi sia come protagonisti che come autori e produttori della stessa. Gli ospiti che si alterneranno nelle 10 puntate sono grandi professionisti ognuno nel proprio settore ma soprattutto sono amici con cui abbiamo già condiviso nostre esperienze pubbliche e private».

Le puntate di «Citofona Di Flora/ Mazza» verranno pubblicate ogni venerdì, e tra gli ospiti di quest'edizione troveremo: i campioni olimpici Marco Maddaloni e Diego Occhiuzzi, il comico Peppe Iodice, la cantante e attrice Maria Nazionale, Luca Trapanese, primo genitore single ad aver adottato una bambina down in Italia, dal mondo della tv Teresanna Pugliese, Paola Caruso, Imma Polese e Matteo Giordano del «Castello delle Cerimoni» e Roberta Morise.