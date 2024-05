«Anche oggi abbiamo due possibilità: vincere o perdere», dice ‘o Mae’ ai suoi allievi di judo prima di una gara e questi in coro rispondono: «Vincere». Perché il maestro gli ha insegnato che è sempre possibile scegliere e cambiare il destino, persino quando appare già scritto e segnato dalla criminalità organizzata.

Siamo a Scampia nella palestra di Gianni Maddaloni, insegnante e direttore tecnico della società Star Judo Club al quale è ispirata la serie di Rai Kids «Clan - Scegli il tuo destino», in 10 episodi da 25 minuti, che debutterà in esclusiva e giovedì 23 maggio su RaiPlay in occasione della Giornata della legalità.

Come è avvenuto nella realtà dalla fine degli anni ’80, nelle puntate di questo teen drama vediamo il maestro Gianni Maddaloni, interpretato da Antonio Milo (il brigadiere Maione della serie sul commissario Ricciardi), aiutare tanti ragazzi a uscire dalla condizione di marginalità in cui vivono insegnandogli lo judo, la disciplina, l’amicizia e il rispetto per gli altri.

La serie, prodotta da Massimo Bruno per KidsMe e Andrea Leone e Antonella di Martino per Mosaicon Film, è tratta dal libro ‘O Mae’. Storia di judo e di camorra di Luigi Garlando e ha come protagonista Francesco, detto ‘o Vesuvio (Maikol De Falco), un quindicenne nato e cresciuto tra le Vele con un padre latitante, una madre assente e un fratello maggiore già risucchiato dalla camorra.

Come lui, tanti ragazzi del Clan Maddaloni si trovano a un bivio e devono scegliere tra il bene e il male e molti di loro si impegnano per cambiare il proprio destino, tra questi c’è Ginevra, la guerriera, interpretata da Elisa Del Genio Ginevra, ora diciassettenne, già Lenù in «L’amica geniale» quando aveva 10 anni.

«Ho conosciuto Maddaloni a Sydney quando il figlio Pino vinse l’oro nello Judo. Mi colpì, si presentava come l’anti-Gomorra», spiega Luigi Garlando, «e cercava di accendere i fari sulla vera Scampia, quella del bene. In queste periferie disagiate non manca il talento, ma la possibilità di coltivarlo. In quel momento ho deciso di entrare nel Clan».

«Questa serie nasce con l’intenzione di ampliare la fruizione del pubblico giovane», sostiene la direttrice di RaiPlay Elena Capparelli: «Oltre il 45% dei 25 milioni di abbonati sono under 35 e negli ultimi mesi si è registrato un aumento tra la fascia di pubblico tra i 14 e i 25 anni». Per il direttore di Rai Kids Luca Milano si tratta di «un racconto serio, non edulcorato, che affronta i problemi e mostra alcuni strumenti per poterli risolvere, ad esempio lo sport», stesso concetto ripetuto da Gianni Maddaloni nel suo messaggio alla stampa: «Vi parlo da Scampia, una delle periferie più degradate d’Italia», dice ‘o Mae’: «Quello che è successo a Falcone, Borsellino, Dalla Chiesa, Don Diana non deve succedere più e per far si che questo non succeda dobbiamo educare i giovani alla legalità sin dalle scuole elementari. Uno strumento formidabile per farlo è lo sport».

Nel cast anche Gabriele Rizzoli (Devois), Francesco Ferrante (Omero), Luca Ambrosino (Ninja), Giorgia Agata (la guappetella), Jacopo Piscicelli (el pibe de Scampia), Alessandro Manna (l’artista), Francesco Borragine (‘o Squalo), Giuliana Esposito (Chantal).

La colonna sonora è composta da Diego Guarnieri. Le canzoni sono scritte e interpretate da emergenti della scena newpolitana Gyuse, Shar, Tauri, Terso, Rayo, Dauria, con la produzione di Ennio Mirra. L’album contiene anche la sigla di apertura della serie «'E guagliun d’'o Clan!» scritta e interpretata da Gyuse e Shar.