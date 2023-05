Claudio Amendola, “Il Patriarca” non avrà una seconda stagione: «Cancellata da Mediaset»

La seconda stagione della serie di Claudio Amendola “Il Patriarca” è stata cancellata. A darne notizia è uno degli attori del cast che afferma che Mediaset non ha dato spiegazioni in merito, ma la seconda stagione non dovrebbe andare in onda. I fan arrabbiati pretendono spiegazioni per via del finale della prima stagione, che resterà dunque senza un seguito. Scopriamo insieme cosa è successo.

“Il Patriarca” è il titolo della serie che consacra Claudio Amedola come attore e regista. Claudio interpreta Nemo Bandera, un carismatico imprenditore che alla soglia dei 60 anni è costretto a fare i conti con tutta la sua vita, i suoi affetti, il suo passato. La stagione ha riscosso un discreto successo e i fan si aspettavano una seconda stagione. Ma è arrivata una cattiva notizia per loro.

La seconda stagione è stata cancellata. Ad annunciarlo è Raniero Monaco Di Lapio, uno degli attori della serie.

Nei commenti del post Instagram in cui annuncia la cancellazione della seconda parte de “Il Patriarca” si legge che non sono pervenute motivazioni da parte di Mediaset. I fan chiedono spiegazioni per un finale in sospeso che non vedrà un sequel.