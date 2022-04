Clayton Norcross (il Thorne di Beautiful) a Verissimo: «Sono vegano, mi sento sento 20 anni più giovane»

«Ho 67 anni ma mi sento sento 20 anni più giovane perché sono vegano, mangio e dormo bene. La gioventù è molto mentale». Con una certa ritrosia Clayton Norcross, l’indimenticabile Thorne di Beautiful, confessa la sua età a Silvia Toffanin in un’intervista a Verissimo il talk show di Canale 5. L’attore diventato noto per aver interpretato nella soap opera Beautiful è in Italia per la 32ma volta. La prima fu a Milano come modello, carriera che poi lo ha traghettato nel cast della storica soap opera.

APPROFONDIMENTI FIERA DI ROMA Clayton Norcross è Beautiful Chef: che pizza l'ex Thorne... IL PROCESSO Daniel Mc Vicar, il Clarke di Beautiful, assolto a Torino. «Non... COVID19 Beautiful e il coronavirus: bambole gonfiabili per le scene di sesso

Ma guai a chiamarlo Thorne. «Preferisco che venga usato il mio nome Clayton ma è abbastanza comune che la gente mi chiami Thorne, in fondo è un tipo di complimento perché vuol dire che dopo tanti anni si ricordano di me». Dopo tre anni e 628 puntate Clayton ha lasciato il cast di Beautiful per proseguire la sua carriera nel cinema. «Perché il fenomeno delle soap opera è pericoloso: è un bel trampolino di lancio ma ti può ingabbiare in un personaggio se vuoi fare altre cose. La mia decisione non è stata facile ma ho preferito fare altre scelte» ha spiegato Norcross.