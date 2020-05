Clizia Incorvaia rivela: «Io e Paolo Ciavarro non abbiamo mai fatto sesso, ho una voglia matta». In un'intervista al settimanale Novella 2000, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip si è raccontata a cuore aperto, parlando della sua quarantena a distanza dal fidanzato Paolo Ciavarro. Rivelando anche un retroscena inaspettato.

Ecco le parole di Clizia Incorvaia: «La cosa più incredibile è che non siamo mai stati insieme. Mai! Nella Casa ci siamo trattenuti. Poi ci hanno detto che se fosse capitato, non avrebbero mandato in onda le immagini, ma non siamo tipi, né io, né lui, di fare cose del genere. Comunque a chi capita di amarsi e non ‘consumarsi’? Abbiamo una voglia matta di fare l’amore».

La distanza starebbe alimentando i bollenti spiriti: «Tra me e Paolo la distanza non fa altro che alimentare il desiderio, è tutto un crescere. Assurdo. Viviamo questa situazione orwelliana, siamo nati in un reality, siamo separati da un lockdown prima impensabile, realtà e irrealtà si confondono. Un destino strano, sembra sperarci, invece ci unisce. Perché a unirci è tutto».

Ultimo aggiornamento: 21:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA