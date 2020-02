Clizia Incorvaia a Verissimo: «Sono uscita per mia figlia» e follower furiosi: «Sei stata squalificata»

Clizia Incorvaia a Verissimo: «Sono uscita per mia figlia». Fan furiosi: «Sei stata squalificata». L'influencer siciliana è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin e ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Ma non solo, Clizia Incorvaia è tornata a parlare anche della sua storia d'amore con Francesco Sarcina.

Ecco le parole di Clizia Incorvaia: «Sono uscita perché mia figlia ha bisogno di me, voglio sempre

vedere il bicchiere mezzo pieno». Poi parla di Sarcina: «Ero una donna sola, mi lasciava sempre a casa con una scusa diversa. Abbiamo una causa in corso e preferisco mantenere il riserbo per proteggere mia figlia».

Poi Silvia Toffanin le chiede se si è perdonata per la frase su Buscetta. Clizia risponde così: «Mia madre mi ha perdonato. Mi sta arrivando tanto amore dagli altri e mi perdonerò piano piano». Ma su Twitter i fan s'infuriano: «Usa la figlia per nascondere la sua squalifica. Doveva chiedere scusa appena entrata in studio, vergogna».

Ultimo aggiornamento: 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA