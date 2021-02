“Come From Away” il musical di Broadway sull'11 settembre adattato per il piccolo schermo

Entertainment One sta portando il musical Come From Away al pubblico a casa. La società sta producendo e finanziando una registrazione dal vivo dello spettacolo di Broadway vincitore del Tony Award, con piani per l’uscita a settembre 2021. La versione filmata, che sarà registrata al Gerald Schoenfeld Theatre a maggio, vedrà la partecipazione di membri del cast della produzione di Broadway.

Ambientato la settimana successiva all’11 settembre, Come From Away racconta la vera storia di ciò che accadde quando 38 aerei - pieni di 7.000 passeggeri bloccati - ricevettero l’ordine di atterrare inaspettatamente nella piccola città canadese di Gander, nel Terranova.

«Come From Away è una storia trionfante sul potere dell’umanità di fronte a un’incredibile oscurità», ha detto il presidente del film di eOne, Nick Meyer. La società ha acquisito i diritti dello spettacolo nel 2017. «Ora più che mai, siamo ansiosi di poter creare contenuti significativi ed edificanti e siamo entusiasti di collaborare con questo eccezionale team creativo per condividere la storia con il pubblico di tutto il mondo».

