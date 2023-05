Concita De Gregorio senza parrucca in diretta, nuovo look a sorpresa: «Un sollievo per me»

Sorpresa a In Onda, il programma di La7. L'anteprima della puntata si è aperta con in studio solo David Parenzo mentre Concita De Gregorio era in collegamento da casa. La conduttrice si è mostrata per la prima volta senza parrucca, dopo la battaglia al tumore degli ultimi mesi. Nel presentarla, il co-conduttore ha sottolineato la nuova mise. «Saluto Concita con questo splendido e inedito look». «Per me è davvero un sollievo», ha rivelato Concita.

Alla fine di marzo, Concita De Gregorio, aveva raccontato nella sua intervista con Francesca Fagnani a Belve, di aver avuto un tumore e di essersi operata nell'agosto precedente. «Ho avuto un anno impegnativo: ho avuto un cancro, mi sono operata ad agosto.

Ora faccio terapia tutti i giorni, ora ne parlo al passato perché ho tolto tutto, ma non si può mai parlare completamente al passato. Diciamo però che siamo sulla buona strada», aveva raccontato la giornalista.