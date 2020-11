Conte, tosse e raffreddore da Lilli Gruber. Il web in ansia per il premier e la giornalista: «La vedo preoccupata»

Tosse, raffreddore e qualche calo di voce. Il premier Giuseppe Conte questa sera ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 ha mostrato qualche problemino di salute che ha spaventato diversi utenti su Twitter che hanno immediatamente associato i sintomi al coronavirus. «#Conte tira due poderosi colpi di tosse in faccia a #LilliGruber», si legge sui social che non si sono lasciati sfuggire le condizioni del presidente del Consiglio.

E arriva anche qualche rimprovero. «Almeno la mascherina potevi metterla», scrive qualcuno preoccupato per la conduttrice. «Due colpi di tosse di #giuseppi in diretta ed è subito panico!», si legge ancora.

Due colpi di tosse di #giuseppi in diretta ed è subito panico!😅#Ottoemezzo —  Monica Cassisa  (@QdiCuori2012) November 23, 2020

È giusto ricordare che gli ospiti dei programmi televisivi si prestano a un tampone rapido antigenico prima di intervenire in trasmissione. Questo tuttavia non sembra aver rassicurato il popolo del web: «Tosse e raffreddore, non benissimo il Presidente oggi eh» e ancora «La Gruber la vedo un filino preoccupata, al ventesimo colpo di tosse del presidente Conte», si legge ancora.

La Gruber la vedo un filino preoccupata, al ventesimo colpo di tosse del presidente Conte #Ottoemezzo — Roberto Silvestrelli (@robertodorico) November 23, 2020

Tiene una bella tosse #Conte, eh? E pure un po' di raffreddore#Ottoemezzo — Ciro Pellegrino (@ciropellegrino) November 23, 2020

Ultimo aggiornamento: 22:05

