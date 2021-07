Paris Hilton in Cooking With Paris: l'attrice ai fornelli su Netflix

Dagli alberghi ai fornelli. La nuova impresa di Paris Hilton è un programma sulla cucina. Cooking With Paris è il nuovo show che andrà in onda su Netflix dal 4 agosto. Prendendo ispirazione dal suo video YouTube dello scorso anno in cui si cimenta nella preparazione di una lasagna, tentativo tuttavia poco riuscito, Paris questa volta fa un passo indietro e umilmente ascolta i consigli di persone che in cucina ne sanno più di lei. Ed eccola in un viaggio che parte dall’acquisto dei prodotti alla preparazione della tavola. «Non è una chef qualificata e non intende esserlo» - si legge nel comunicato stampa dello show.

