Corinne Clery sviene in diretta all'Isola dei Famosi, bufera sul web: «Con le fobie non si scherza, vergognatevi»

«Lo spirito dell’Isola ha deciso di farvi superare le vostre paure», Ilary Blasi durante la diretta dell'isola dei famosi di lunedì 15 maggio, ha messo a dura prova le fobie delle naufraghe. Corinne Clery non regge lo stress e sviene.

Svenimento in diretta

Corinne Clery ha la fobia dei serpenti, paura espressa più volte anche con Alessandro Cecchi Paone.

Durante la diretta di lunedì 15 maggio, l'attrice insieme alle sue compagne è stata chiamata a mettersi alla prova.

Ilary Blasi come appena ha pronunciato la parola fobia ha messo in allerta Corinne, che rifiuta di inserire la mano nella box coperta temendo ci siano dei serpenti. «Se vedo i serpenti muoio». Una situazione inizialmente goliardica che genera ilarità in studio.

Ma Corinne non sta scherzando, si appoggia ad Alvin perchè non si sente bene, l'inviato l'abbraccia e l'attrice ha un malore e sviene in diretta.

Sul web non apprezzano la scelta e chiedono a gran voce di non costringere Corinne a fare qualcosa che non vuole: «Una fobia è più di una semplice paura, non si può curare in un reality. Basta lasciatela stare».

Le polemiche

Ilary Blasi cerca di rassicurarla dicendole che nella prova non ci sarebbero stati serpenti, mentre Enrico Papi insiste a voler far annullare la prova. «Vorrei dire una cosa allo Spirito dell’Isola che ha scelto Corinne - commenta Vladimir dallo studio - per fare questa prova, ma non la dico perché sono una signora».

Lo staff medico interviene subito, e la Clerye si riprende e si gode anche la parmigiana.