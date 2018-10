Corona-Blasi, Signorini: dopo lite Fabrizio ha distrutto camper Mediaset

Venerdì 26 Ottobre 2018, 18:35 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 19:13

«Fabrizio Corona ha distrutto il camper della produzione fornito da Mediaset». Alfonso Signorini rivela un incredibile dietro le quinte dopo la lite in diretta al Grande Fratello Vip tra l'ex paparazzo e Ilary Blasi. «Calci e pugni, dettati dalla rabbia e dalla impossibilità di difendersi», si legge su Chi.Corona, dopo aver fatto la storia su Instagram in cui promette vendetta a Ilary Blasi in merito al presunto tradimento di Totti con Flavia Vento , risalente a 13 anni fa, avrebbe chiuso il telefono e sfogato la rabbia sul camper di Mediaset. Un raptus dettato dalla frustrazione per essere stato "silenziato" durante il collegamento con gli studi del GF Vip.«Scateno l'inferno», promette l'ex paparazzo nella sua storia Instagram. Ma poi, strando a quanto rivelato da Chi, l'inferno lo ha scatenato subito, sul posto. Troppo grande, per uno abituato a tenere in mano i fili come lui, l'umiliazione di essere zittito da Ilary Blasi. La conduttrice, infatti, forte anche del fatto che il suo microfono in studio fosse a un volume più alto rispetto a quello di Corona, lo ha sopraffatto e ha quando ha deciso di chiudere ha chiuso senza tante cerimonie.