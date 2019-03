Isola dei Famosi, Fabrizio Corona: «Jo Squillo ha rischiato di morire dopo un errore della produzione»

Lunedì 18 Marzo 2019, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2019 11:45

ha rischiato di morire», è quanto si legge sul magazine diTutto è successo poco prima che abbandonasse il reality La concorrente si è ritirata dopo un problema alla caviglia che ancora oggi la costringe a muoversi con le stampelle.«Tutto questo è partito da un suo semplice slogamento e seguito da un disastroso errore della produzione – racconta il sito di Corona -. Infatti dopo il problema alla caviglia la produzione ha tentato di aiutarla utilizzando dei medicinali. L’errore clamoroso è stato che le medicine erano troppo forti, cosa che sommatasi alla sua condizione di quasi digiuno, viste le razioni di cibo minime del programma, hanno provocato in lei un vero e proprio collasso».«La situazione era critica - continua il sito di Corona - Jo Squillo ha rischiato di perdere la vita per questo errore, ma per fortuna sembra essere stata salvata in tempo per evitare la tragedia. I medici hanno infatti provveduto a risolvere la sua situazione e adesso l’isolana non sembra essere più in pericolo di vita».Per Jo Squillo questo è davvero un periodo duro. Poco prima di iniziare il reality l'artista ha dovuto affrontare la perdita della mamma e del papà a distanza di un mese. Poi l'arrivo in Honduras per cercare rasserenare il cuore. E adesso l'abbandono del gioco.